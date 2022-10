Assassino do empresário morto em frente o Imaculada em Mogi se entrega (vingança)

Na última quinta-feira (27) um homem de 34 anos – foragido da Justiça – se apresentou à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), de Mogi Guaçu, e confessou ter sido o autor do assassinato do empresário guaçuano Alexandre Armani Lourenço, 44, morto a tiros em frente à família quando foi buscar os filhos no Colégio Imaculada de Mogi Mirim, no dia 20 de maio deste ano.

Segundo versão dada aos investigadores, o crime foi motivado por vingança. Ele disse que estava sozinho no automóvel Toyota Corola quando aconteceu o crime, agindo norteado pelas coordenadas repassadas por outro homem que seguiu a vítima em uma moto (este homem foi preso em 19 de outubro).

Ele contou que ao constatar o momento propício parou o carro na via pública, desembarcou e efetuou os disparos contra a vítima

O criminoso é foragido da Penitenciária Estadual de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e tem envolvimento com o narcotráfico.

Ele contou à Polícia, que Alexandre teria tentado matá-lo em 2016, por disputa de pontos de distribuição de drogas, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, e o autor possuia a descrição de Alexandre- fato confirmado pela DIG – conforme boletim de ocorrência registrado à época.

A esposa do homem morto em frente ao Imaculada confirmou que o marido tentou o assassinato na época.

Apesar do período eleitoral, a prisão do executor da morte de Alexandre foi efetuada, já que ele se encontra com os direitos políticos suspensos e, portanto, não aplicável a norma do artigo 236 do Código Eleitoral.

Sem prejuízo a Polícia Civil do Estado de São Paulo irá representar pela prisão cautelar. Portanto, a DIG esclarece o crime ocorrido em 2016. As diligências prosseguirão, visando apurar o envolvimento de outros indivíduos no crime apurado.