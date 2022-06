Assalto no Itacolomy: GCMs recuperam carro e celulares roubados das vítimas

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu, com o apoio do GOC (Grupo de Operações com Cães) de Estiva Gerbi conseguiram recuperar um carro e aparelhos celulares que haviam sido roubados na Zona Sul, no início da noite de terça-feira (31).

Segundo os guardas civis Taiguara e Marcel, da GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas), o Cecom emitiu um comunicado sobre um roubo que havia acabado de ocorrer no Jardim Itacolomy, onde dois suspeitos, armado com um revólver, haviam assaltado algumas pessoas, levando um carro, um Chevrolet Onix branco, além de aparelhos celulares.

De acordo com as vítimas, os bandidos eram agressivos e a todo o instante, faziam ameaças. De posse dessas informações e com o reforço dos GCMs Márcia, Ronnie, Machado, Bussulari, Paula, Justino, Fernandes, Cristina e Camila, além do GOC de Estiva, com os guardas civis Joyce, Veiga, Gonçalves e o cão “Maradona”, teve início uma busca pela região.

Quando passavam pela rua Oswaldo de Carvalho, no Jardim Rosa Cruz, os GCMs localizaram o Onix escondido em um matagal de um terreno baldio. O cão de faro ainda encontrou três aparelhos de celulares, sendo dois iPhones 11 e um Samsung, além de um revólver Taurus, calibre 38, que estavam jogados em meio à vegetação.

Apesar das buscas terem continuado, os dois assaltantes não foram localizados pelos GCMs. Os objetos apreendidos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foram devolvidos às vítimas. Já o revólver, possivelmente o mesmo usado no assalto, vai passar por perícia.