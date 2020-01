Assaltantes são presos pela PM minutos após roubo na Avenida Padre Jaime

A equipe de Força Tática composta pelo Sargento Amarildo, Cabo Goulart e Cabo Calábria em patrulhamento tático pela área Sul de Mogi Guaçu na noite desta quinta (09), ficaram sabendo de um roubo a transeunte pela Avenida Padre Jaime, os meliantes haviam levado uma sacola de plástico da vítima com dinheiro, celular e um talão de cheque, e após a prática criminosa deixaram o local em um veículo Peugeot de cor verde de placas DBJ 6845 de Mogi Guaçu.

Minutos após a ação criminosa, os referido veículo foi visto pela Avenida Luís Gonzaga de Amoedo Campos, Parque do Estado I o qual empreendeu fuga e foi acompanhado, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um poste na Rua Benedito Diogo de Oliveira no Parque do Estado II na cidade de Mogi Mirim.

Os PMs detiveram de imediato R.A.C. e N.G.J. que tentou se evadiu pulando muros das casas, mas foi detido após cerco feito por diversos policiais.

Infratores, veículo, dinheiro no total de R$ 2.578,00, celular e talão cheques foram conduzidos até a Delegacia de Mogi Mirim, onde o Delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão dada aos elementos pelos PMs, elaborando o Flagrante de Roubo Consumado, art 157. do Código Penal Brasileiro, ambos se encontram presos á disposição da Justiça.

Apoiaram na Ocorrência:

Cabo Luciano, Cabo Fabiano, Cabo Édson, Soldado Scarabello, Cabo Rabelo, Cabo Bernardes, Cabo Janderson, Tenente Lupino, Soldado Defino, Subtente Nelson, Cabo Valter e Cabo Andréia; Cabo Alberto, Soldado Veridiano, Cabo Torriane, Soldado Waschington, Cabo Rafael, Soldado Queiroz, Cabo Ramalho, Soldado Joyce, Cabo Evangelista, Soldado Ronaldo e viaturas de área da cidade de Mogi Mirim.