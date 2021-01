Assaltantes são presos pela GCM após roubo de bicicleta

No início da tarde desta sexta (01), os GCMs em patrulhamento pela cidade de Mogi Guaçu foram informados via CECOM (153) de que pela vicinal Martinho Prado x Conchal, um Honda Civic ocupado por 4 indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres roubaram uma bicicleta e um celular, tomando sentido Mogi Guaçu.

A viatura 08, dos GCMs Gisele e Lucas depararam com o veículo no contra fluxo da Vicinal Mogi Guaçu x Martinho Prado e perceberam que no porta malas tinha uma bicicleta. A Equipe de Canil também de posse das informações se deparou com o veículo e tentou abordá-lo, sem sucesso, os marginais jogaram as rodas da bicicleta na viatura do CANIL na tentativa de evitar o acompanhamento.

O veículo seguiu sentido Campinas pela Rodovia SP 340 e nas próximidades do entroncamento com a Rodovia SP 342 o condutor perdeu o controle batendo no barranco. A Equipe do Canil que vinha logo atrás desembarcou e os indivíduos já fora do veículo foram abordados, porém um deles fugiu para o mato, não sendo possível abordá-lo, no entanto, o mesmo foi identificado como sendo Nathan, morador da Vila São Carlos, já conhecido nos meios polícias.

Um dos presos foi identificado como Bruno, também conhecido e tendo passagem por tráfico. Uma das mulheres é da cidade de Estiva Gerbi.

As vítimas reconheceram os autores, todos presos em flagrante na Central de Polícia Judiciária.

Apoiaram na ocorrência os GCMs Paulo, Romualdo, Brandino, Arlete, Lima, Ferreira, Anselmo e Daniela. Ocorrência apresentada pelos GCMs de CANIL Ralph e Thiago.