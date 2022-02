Assaltantes são presos no Guaçu após roubo a motorista de Uber em Jacutinga/MG

Os PMs Sargento Amarildo, Cabo Bruno e Caires em patrulhamento tático por Mogi Guaçu no início da madrugada desta quarta (02) na prevenção de atos ilícitos e coibir o Tráfico de Drogas, ficaram sabendo pela rede de rádio do COPOM que dois indivíduos haviam praticado um roubo contra um motorista de aplicativo.

Os bandidos haviam contratado um motorista de aplicativo “Uber” pela cidade de Jacutinga/MG com o destino para cidade de Itapira e que no transcorrer desse trajeto eles anunciaram o assalto, subtraindo o celular e o veículo da vítima, um GM Gol Preto placa de Andradas/MG e o jogaram amarrado com uma camiseta em meio ao matagal próximo a Fazenda Vírgulino de Oliveira pela cidade de Itapira.

De posse dessas informações, os PMs referidos deram iniciam ao patrulhamento entre as divisas dos municípios de Itapira e Mogi Guaçu, onde pela Rua Guerino Pappa, Jardim Califórnia (zona leste) se depararam com o veículo Gol produto do ilícito, juntamente com os bandidos R. L. da S. de 23 anos e E. R. de 28 anos, onde de imediato foram abordados e confessaram a prática de roubo. A carteira com documentos e o celular da vítima não foram encontrados.

Diante dessas circunstâncias foi dada à voz de prisão aos criminosos que foram conduzidos e apresentados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu onde a autoridade policial lavrou o flagrante pelo crime de Roubo (artigo 157 ¶ 2°) do CPB (Código Penal Brasileiro) e após medidas administrativas, ambos foram recolhidos à cela provisória e permaneceram presos a disposição da Justiça. Um dos bandidos é de Jacutinga e o outro de Itapira.

Apoiaram na ocorrência, os PMs:

Sargento Montoni

Cabo Evangelista

Soldado Wagner