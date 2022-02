Assaltantes são presos após roubo de veículo no Ypê II

Policiais Militares obtiveram êxito em recuperar um carro que havia acabado de ser roubado e prender os bandidos: dois homens e uma mulher, o fato aconteceu no final da noite deste sábado (05).

Os PMs Cabo Zanetti e Cabo Aquino estavam em patrulhamento pela Avenida Ponta Grossa, Jardim Ypê II quando foram abordados pela vítima do roubo a qual informou que o seu carro Hyundai/HB20 havia sido levado por dois homens armados de pistola e revólver, o celular e outros objetos também foram levados.

A vítima informou que o veículo era rastreado e que o mesmo estava trafegando pela Rodovia SP 340 sentido Aguaí/SP.

Com esta informação, os PMs iniciaram a busca ao veículo e dos ladrões. até que foram informados que o veículo estaria em uma residência nas Chácaras Alvorada, na Rua Silvio Cezar de Marcos.

Os PMs então com apoio foram ao local informado e se depararam com um carro VW/Voyage, saindo de uma casa, e ocupado por três pessoas que ao perceberem a viatura, fugiram sentido Rodovia SP 340, acessaram a via na contra mão de direção, sentido Aguaí.

No acompanhamento, os indivíduos abandonaram o veículo nas proximidades do pedágio e iniciaram uma fuga a pé em meio a um matagal existente às margens da rodovia, no entanto foram detidos após o cerco e varredura policial.

Na residência de onde o Voyage saiu, pelas Chácaras Alvora o Hyundai/HB20 produto de roubo foi localizado, as armas usadas no crime foram abandonadas durante o acompanhamento e não foram localizadas.

Posteriormente, foram à residência em que os indivíduos haviam saído, nas Chácaras Alvoradas e localizaram o veículo produto de roubo.

Os três criminosos detidos, W. G. B. N., J. F. S. e T. F. S. L. foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária onde foram autuado e ficaram encarcerados á disposição da Justiça.

A ocorrência policial contou com os apoios dos PMs: Sargento Braga, Soldado Lepri, Cabo Munhoz e Cabo Papesso, Cabo De Paula, Cabo Charles, Tenente Dominiaki, Soldado Felipe, Soldado Sardinha.