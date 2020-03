Assaltante foragido da cadeia é preso pela GCM de Estiva Gerbi

GCMs de Estiva Gerbi que estavam de plantão na noite desta quarta (25) receberam a informação de que nas proximidades do CRO zona rural um VW Fox estaria rondando algumas residências e que os ocupantes eram suspeitos da participação em diversos roubos.

De imediato, diversas equipes da GCM com apoio da GCM de Mogi Guaçu fizeram o cerco na região e na tentativa de abordagem em uma estrada rural houve fuga, mas nas proximidades da Fazenda Santo Antônio, três do indivíduos que estavam no carro abandonaram o veículo, dois conseguiram se evadir meio a mata, um deles foi detido e identifico como João Romário Beltrani Bernardes, vulgo “Romarinho”.

O VW Fox ostentava placa de Mogi Mirim, no entanto era clonada, o veículo tratava se de produto de roubo no dia seis deste mês pela Chácaras Alvorada em Mogi Guaçu. Romarinho já era procurado da Justiça por não retornar do sistema prisional, já que o mesmo é presidiário e responde por outros crimes. Ele é suspeito de ter participado do roubo em uma chácara no Itaqui em Mogi Guaçu, na semana passada, quando o proprietário reagiu e matou um dos bandidos. Reveja a matéria se preferir:

https://mogiguacuacontece.com.br/um-assaltante-morre-e-outros-dois-sao-presos-em-roubo-no-itaqui-um-morador-foi-baleado/

Romarinho estava residindo em um sítio situado nas proximidades onde foi preso. Lá foi encontrado uma bolsa com diversas roupas que era usadas após roubos, nesta semana, eles já haviam roubado um posto de combustível em Estiva Gerbi.

Foi encontrado ainda uma réplica de pistola. Ainda pela manhã desta quinta (26), um indivíduo que havia se evadido na ocasião em que Romarinho foi apanhado também foi detido, na Delegacia ele confessou que participou do roubo ao posto de combustíveis em Estiva Gerbi, no entanto, apenas Romarinho ficou preso, pois se tratava de foragido do sistema prisional.

A Polícia Civil vai apurar a participação deles em diversos crimes na região.