Assaltante é preso pela PM minutos após roubo em farmácia

No final da noite desta quarta (20), um bandido assaltou uma farmácia na Avenida Mogi Mirim, Jardim Itacolomy, além de levar dinheiro dos clientes, o meliante levou uma motocicleta Honda Titan, fungindo para o interior do bairro.

No entanto, após a comunicação do crime, os PMs Tenente Bonato e Cabo Guimarães abordou A.M.R.D, de 33 anos ainda pelo mesmo bairro, na posse da motocicleta CG 150 Titan produto do referido roubo a poucos instantes na farmácia, bem como certa quantia em dinheiro das vítimas.

O bandido foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado e preso, ficando á disposição da Justiça.