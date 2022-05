Assaltante é preso pela GCM minutos após roubo em loja

Em uma ação rápida por parte da GCM (Guarda Civil Municipal), um homem que havia acabado de assaltar lima loja na Zona Norte de Mogi Guaçu foi localizado e preso no início da manhã desta quinta-feira (26).

Segundo os GCMs Colombo e Cassemiro, por volta das 7h40 eles receberam um chamado, via Cecom, informando sobre um roubo em uma casa de tintas, situada à avenida Bandeirantes, na altura do Jardim Ypê II.

O assaltante estaria usando boné, máscara-covid, óculos de sol e uma jaqueta esportiva verde com a inscrição “Espírito Santo do Pinhal” nas costas. Com a ajuda do subcomandante Brandino, do inspetor Brito e dos GCMs Arlete, Ferreira, Silva e Codogno, teve início uma busca pela Zona Norte em busca do suspeito.

Quando passavam pela rua Morretes, ainda no Ypê II, os guardas civis avistaram um homem com os mesmos trajes e características físicas.Imediatamente ele foi abordado e em uma revista pessoal, dentro de uma pochete que trazia consigo, os GCMs localizaram, dentro de um tubo de PVC, R$ 72,00 em moedas e cédulas de vários valores.

Indagado sobre aquele dinheiro, o homem acabou confessando que havia roubado o valor, instante antes, de uma loja de tintas. Após passar por exame de corpo de delito, o homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde três testemunhas o reconheceram como autor do roubo.

Além disso, gravações das câmeras de segurança da loja não deixaram dúvidas de que se tratava da mesma pessoa. Ele foi indiciado por roubo e permaneceu preso naquela delegacia, até a transferência para uma unidade prisional, onde aguardará o pronunciamento da Justiça