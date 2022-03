Assaltante é preso após roubo em farmácia na Avenida Mogi Mirim

Na tarde deste domingo (13), os PMs Cabo Robson e o Soldado Teles, prendeu um bandido de 25 anos acusado de roubo contra estabelecimentos comerciais na Zona Sul de Mogi Guaçu. Por volta das 13h30, os PMs receberam informações sobre um roubo em andamento em uma farmácia situada na avenida Mogi Mirim, no Jardim Progresso.

Imediatamente a equipe se deslocou até o local, onde colheu informações sobre o suspeito. Foi realizado um patrulhamento nas imediações e, em determinado momento, os policiais foram informados que o suspeito havia invadido uma casa, onde havia roubado uma bermuda e uma camisa preta.

Não demorou muito e na rua Palmira Boralli Goncalves, no Parque do Estado, na Zona Sul, um suspeito com as mesmas características e vestes foi avistado e abordado. Em revista pessoal foi localizado a quantia de R$ 1.796,00 que o jovem admitiu ter roubado da farmácia e de uma agropecuária do bairro, na sexta-feira (11).

Também confessou que havia roubado um iPhone 12 Pro, avaliado em R$ 7 mil, de um casal mas acabou dispensando o aparelho pouco antes de ser abordado pelos PMs. O aparelho foi recuperado na sequência. Os policiais militares também levaram o suspeito à casa que havia roubado as roupas e localizaram as vestes que ele usou nos roubos.

Em seguida, ele foi levado para fazer exame de corpo de delito e, em seguida, foi até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde as vítimas dos roubos anteriores o reconheceram. O rapaz foi autuado em flagrante por roubo e os bens, inclusive oi iPhone, foram devolvidos aos proprietários. O Tenente Bonato e os Cabos Contessoto e Banin também participaram dessa ocorrência.