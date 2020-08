Assaltante é detido por populares e preso pela GCM após roubo em farmácia

Uma onda de assaltos em estabelecimentos comerciais vem tirando o sono de comerciantes na zona leste de Mogi Guaçu, nos últimos dois dias, uma farmácia e uma padaria foram vítimas de bandidos, um dos assaltantes foi detido por testemunhas e preso pela GCM.

No primeiro assalto (terça-feira (11) – 22h00), dois meliantes chegaram em uma farmácia na Avenida Emília Marchi Martini, Chácara Nova Odessa. Após perguntarem por medicamentos, um deles de uso de uma arma de fogo anunciou o assalto e levou R$ 600. O assaltante que ficou do lado de fora dando cobertura acabou sendo detido por populares que perceberam o roubo.

Os GCMs Ronnie e Márcio chegaram e prenderam Paulo Henrique S. Teixeira de 24 anos, morador na Vila Dias em Mogi Mirim, o qual foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando preso à disposição da Justiça.

No vídeo abaixo, o momento em que populares detêm Paulo Henrique próximo ao local do crime:

Outro assalto:

Já no início da noite desta quarta (12), uma padaria na Rua Domingos Toso no Jardim Esplanada foi alvo de um assaltante armado de faca, a ação do criminoso, ele rendeu uma funcionária e sob ameaça levou dinheiro. A PM e a GCM foi avisada, mas o criminoso não foi localizado, mesmo com a ação sendo gravada, a toca e a máscara usada pelo bandido dificulta a identificação do mesmo, no entanto, a Polícia Civil vai investigar o caso.

(Vídeo) Assalto em padaria no Jardim Esplanada nesta quarta (12):