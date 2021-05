Assaltante armado de faca é preso pela PM após roubo de celular

Policiais Militares que estavam de serviço na tarde desta quinta (20) foram informados de que pela Rua Vereador Pedro Franco de Campo no Jardim Novo I tinha acabado de ocorrer um roubo, um homem armado de faca e mediante agressão física subtraiu o celular de uma mulher e teria se evadido sentido Jardim dos Lagos, região do Bairro São Francisco e São Camilo.

Diante das informações e características do meliante, o cerco foi feito na região e nas proximidades do AICA do São Pedro, Jean Cléber da Silva Custódio que já tem passagens por furto e roubo acabou preso pelos PMs Armond e Mendes, com ele a faca usada no crime e o celular da vítima.

Bandido encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante pelo Delegado de Plantão, a vítima foi medicada e liberada.