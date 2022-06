Assaltante acusado de vários roubos é preso por Policiais Civis da DIG Mogi Guaçu

Um assaltante que estava aterrorizando comerciantes da cidade foi capturado logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (15), por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Guaçu. A prisão ocorreu após uma longa investigação que levou até o autor dos roubos.

Em um dos assaltos, câmeras de segurança do estabelecimento comercial filmaram o rosto do suspeito e a placa do carro em que ele usava, um Volkswagen Gol branco. Com essas informações, iniciou-se uma busca pelo assaltante. Os investigadores cumpriram dois mandados de busca e apreensão, até que ele foi localizado.

Os policiais então, de posse de um mandado expedido pela Justiça, foram até o endereço do rapaz e o capturaram em sua casa. Levado à DIG, o até então suspeito dos crimes foi reconhecido por duas vítimas que confirmaram ser ele o autor dos roubos contra seus respectivos estabelecimentos.

Como já havia uma ordem de prisão temporária contra o criminoso, ele ficou detido na DIG, à disposição da Justiça. O delegado Dalton David Ferreira, titular da DIG, após ouvir o investigado, o indiciou por roubo e pediu que a prisão temporária dele seja convertida em prisão preventiva.