As inscrições para oficinas gratuitas de culinária sustentável de novembro estão abertas

Restam poucas vagas para as oficinas gratuitas de culinária sustentável que acontecem nos dias 22 e 23 de novembro pelo projeto Escola de Ingredientes, realizado pela NTICS Projetos e patrocinado pela Ingredion, empresa líder global em soluções para ingredientes. Podem participar, moradores do município com idade acima de 18 anos.

No dia 22 de novembro o tema é “Bolos”, das 15h às 16h e os participantes vão aprender a preparar um delicioso bolo de laranja e bolo rústico de cenoura e especiarias . No dia 23 de novembro o tema é “Pães rápidos”, com receitas de bolinho de mandioca recheado e pãozinho de queijo, receitas práticas e sustentáveis que ensinam como aproveitar todo o alimento. Os participantes poderão acessar de casa, em ambiente digital, mas as vagas são limitadas.

O objetivo da Escola de Ingrediente é modificar a relação do ser humano com o ciclo do alimento, desde o planejamento de compras, consumo e preparo até o melhor aproveitamento, reduzir a fome e gerar renda. O curso acontece de agosto a dezembro nas cidades de Cabo de Santo Agostinho (PE), São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR) e Mogi Guaçu (SP).

“Com foco na conscientização sobre a Culinária Sustentável e como através dela é possível reduzir a fome e gerar renda, nosso compromisso é apoiar ações como essa, que estejam alinhadas aos propósitos da empresa em tornar melhor a vida das pessoas nas regiões que estamos presentes. Por meio do projeto, atuamos em sinergia com alguns dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU em promover Educação de Qualidade e Igualdade de Gênero. Nosso compromisso social é contribuir na resolução de desafios sociais atuais e futuros, atuando local e regionalmente. Queremos promover o bem a partir da educação e contribuir para o desenvolvimento de novos talentos”, Viviane Pereira, Gerente Sênior de Sustentabilidade, América do Sul.

Em outubro, as oficinas serão presenciais, fique atento ao calendário de inscrições. Mais informações acesse: www.escoladeingredientes.com.br

Serviço:

Escola de Ingredientes

Inscrições: www.escoladeingredientes.com.br

