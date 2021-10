Artista faz pinturas ilustrativas na sala de recepção da Secretaria de Turismo

No último sábado, 23 de outubro, foi inaugurada a sede da Secretaria Municipal de Turismo, no anexo do Centro de Convergência Cultural Teotônio Vilela, no Centro. Um espaço foi criado para os visitantes apreciar as pinturas ilustrativas dos pontos turísticos de Mogi Guaçu nas paredes da sala de recepção.

O trabalho foi realizado pela artista plástica da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística), Juliana Bueno, que pintou um painel com os principais atrativos de turismo do munícipio, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Ponte de Ferro, Rio Mogi Guaçu, Escola Estadual Padre Armani e de ciclistas em trilhas. A artista também teve a colaboração de Luiza Bueno de Carvalho e Clécio de Abreu.

“É uma produção belíssima sobre a riqueza e história de Mogi Guaçu, que retrata muito bem os motes que iremos desenvolver para o turismo da cidade”, comentou o secretário da pasta, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca.

No ato de inauguração, o Plano Municipal de Turismo, documento integralmente revisado, foi entregue ao prefeito Rodrigo Falsetti pelo secretário de Turismo e por representantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Na sequência, o chefe do executivo deverá encaminhar o documento à Assembleia Legislativa de São Paulo, com a finalidade de que Mogi Guaçu possa ser reconhecida como Município de Interesse Turístico (MIT).