Arraial Guaçu leva música e diversão a milhares de pessoas em 3 dias de festa

Milhares de pessoas foram à Avenida dos Trabalhadores nesse final de semana, entre os dias 10 e 12 de junho, para conferir de perto a programação do Arraial Guaçu, festa junina promovida pela Prefeitura com música ao vivo, artistas consagrados, praça de alimentação e entrada gratuita.

De cima do palco, talentos locais e as bandas Rastapé, na sexta, e Falamansa, no domingo, conduziram o espetáculo. O público, composto em sua maioria por famílias, casais e grupos de amigos, deu show à parte dançando, interagindo e contribuindo para manter a organização do evento, que fechou três noites sem nenhuma ocorrência.

Presente na abertura, o prefeito Rodrigo Falsetti se juntou a vereadores e ao deputado estadual Barros Munhoz para celebrar a festividade. “Esse é um Arraial para as famílias de Mogi Guaçu. Uma festa muito bonita, preparada com muito carinho para que as pessoas possam curtir um dos eventos mais tradicionais da nossa cultura regional, que é a festa junina”, disse.

A professora Bianca Levine, moradora do Zaniboni II, foi com o esposo e amigos já na estreia – e aprovou. “Foi incrível, perfeito. Zero defeitos. Fui na sexta com para sentir o clima e voltei no sábado com os filhos porque senti segurança. Tudo muito organizado, limpo, seguro e divertido. Amei cada detalhe. Nunca vi nada igual aqui antes”, disse, reforçando ainda os preços acessíveis dos food-trucks e barracas de comida. Os valores foram elogiados também pela vendedora Maiára Bianco, moradora do Zaniboni I, que curtiu o Arraial na noite de sábado. “A festa estava super organizada. Eu nunca vi uma festa desse porte aqui, bem estruturada. Se via isso pela quantidade de família com filhos pequenos. Área de alimentação muito bem preparada. Tava tudo muito gostoso. E os valores não estavam exuberantes”, avaliou.

Rosemary Putini, que é corretora de imóveis, e Michele Rocha, moradora de Mogi Mirim, também prestigiaram o segundo dia de evento. “A comida e o atendimento estavam ótimos. O que mais gostei foi a segurança da festa”, afirmou Rosemary, acompanhada por Michele em sua opinião sobre a segurança. “Achei a festa ótima, organização nota dez. Desde a entrada e saída, a parte de segurança, alimentação. Tudo. Eu e minhas filhas adoramos”, disse a mogimiriana.

Cheia todos os dias, a festa registrou maior quantidade de público no encerramento: domingo, Dia dos Namorados. A comemoração foi embalada pelos sucessos do grupo Falamansa, com 23 anos de carreira, mais de 8 milhões de discos vendidos e um Grammy Latino em sua bagagem.