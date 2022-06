Arraial do Guaçu começa na sexta, dia 10, na Avenida dos Trabalhadores

Mogi Guaçu terá uma grande festa junina no próximo final de semana. Durante os dias 10, 11 e 12 de junho, a Secretaria Municipal de Cultura promoverá o Arraial do Guaçu, na Avenida dos Trabalhadores, próximo às arquibancadas, sempre a partir das 19h. Entre as principais atrações estão as bandas Rastapé e Falamansa, que se apresentarão na sexta-feira (10) e domingo (12), respectivamente.

A festa contará ainda com shows de artistas locais, praça de alimentação e atrações típicas da tradicional festividade popular do país. A entrada é franca, mas é solicitada a doação de um agasalho ou de 1kg de alimento não perecível. Os vestuários e os gêneros alimentícios serão arrecadados pelo Fundo Social de Solidariedade.

As barracas de comida e bebida e as de entretenimento são das entidades assistenciais que participaram do processo seletivo por meio de chamamento público.

Arraial do Guaçu

Local: Avenida dos Trabalhadores

Horário: A partir das 19h

Entrada: Franca ou doação de agasalho ou de 1kg de alimento não perecível

Sexta-feira, 10 de junho

19h: Eduardo e Rangel

20h30: Mônica Ferry

21h30: Rastapé

Sábado, 11 de junho

18h30: Banda Marcos Vedovello “Edição Sertanejo”

19h30: Deni Allison

21h: Pegada Universitária

Domingo, 12 de junho

18h30: Derick e Lossani

19h30: Isa Toledo

20h30: Falamansa