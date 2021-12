Armado de faca, homem é preso após fazer amásia de refém

Os PMs A. Raimundo e Kaetsu foram acionados no final da noite deste domingo para apurar o que a princípio era uma desinteligência pela Rua José de Araújo, no Jardim Vitória.

No entanto, com a chegada dos PMs, eles se depararam com M. L. S. de 51 anos no quintal da residência com a vitima G. A. C. L. de 35 anos em seu poder e com uma faca em seu pescoço.

De imediato foi acionado apoio e o local da crise foi contido até a chegada das demais viaturas que isolaram o perímetro necessário, dando todo suporte para que o Cabo PM Alan, como primeiro interventor iniciasse a negociação com o causador da crise.

O homem estava emocionalmente perturbado, sob efeito de entorpecentes e delirando, falando coisas desconexas, mas falava a todo momento que iria matar sua amásia, dando estocadas em seu pescoço.

Após dez minutos de negociação, o indiciado se rendeu, entregando a faca, ficando sob a custódia da PM e a vítima além da violência psicológica teve somente ferimentos leves no rosto e pescoço.

A vítima foi socorrida pela Polícia Militar até o Pronto Socorro, onde foi medicada e liberada. Já o agressor foi autuado em flagrante delito pelo Delegado na Central de Polícia Judiciária por Ameaça e Lesão Corporal, ele ficou preso e se encontra á Justiça.

PMs envolvidos na ocorrência:

CB PM A. RAYMUNDO

SD PM KAETSU



1 SGT PM CHARLES

SD PM F. POZZER



CB PM GARCIA

SD PM CAROLINE

CABO PM ALAN

VÍDEO DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA ERA AMEAÇADA COM UMA FACA E OS PMS NEGOCIAVAM A SUA LIBERAÇÃO: