Arma ilegal é apreendida pela PM após briga de casal

Na madrugada desta sexta-feira, 1º de Abri, a Polícia Militar, ao atender a uma ocorrência sobre violência doméstica, acabou apreendendo uma arma ilegal na região central de Mogi Guaçu. Segundo o sargento Fábio e o soldado Pozzer, por volta das 3h30, eles foram chamados para verificar um caso de violência doméstica à rua Bragança Paulista, na Vila São Carlos.

A guarnição se deslocou até o local e lá chegando, encontraram uma mulher de 49 anos que relatou o ocorrido. Ela contou que durante a madrugada, o companheiro dela, de 40 anos, passou a agredi-la e que no carro dele, havia um revólver sob o banco do motorista. Com medo de que o marido pudesse fazer alguma besteira, ela mesma retirou a arma e a escondeu.

Ainda de acordo com a mulher, ele estaria transtornado e bastante agressivo. A arma ela escondeu embaixo do carro. Quando os PMs conversaram com o suposto agressor, ele admitiu que possuía um revólver calibre 32, com apenas uma munição intacta no tambor e que não sabia onde o mesmo estava, pois a esposa teria retirado a arma de seu carro.

Quando a situação acalmou, a mulher pegou o revólver e entregou aos policiais militares. Ambos foram trazidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foram ouvidos. O marido foi indiciado por porte ilegal de arma, mas pagou fiança de R$ 700 e foi liberado. O revólver permaneceu apreendido. Os cabos Banin e Alan também ajudaram nessa ocorrência.