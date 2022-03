Arma de fogo é apreendida com comerciante após briga com cliente

Uma desinteligência entre um jovem e um idoso, por causa de uma venda de uma motocicleta, poderia ter acabado em tragédia se não fosse a ação rápida da PM.

Na tarde desta-terça-feira (22), a equipe do Sargento Charles e dos Cabos Alan e Charles, foram chamados para atender a uma ocorrência sobre um desentendimento entre um comerciante e um cliente à Rua João Diroldi, no Jardim Novo II.

O comerciante de 67 anos disse que um rapaz de 27 anos teria invadido sua casa após ter discutido com ele por causa da venda de uma moto. No entanto, o rapaz disse que, em determinado momento, o comerciante teria apontado uma espingarda para sua cabeça.

Os PMs pediram ao comerciante para averiguarem o interior da casa e ele franqueou a entrada dos mesmos. No interior do imóvel, escondida em um guarda-roupas, os policiais militares acharam uma espingarda calibre 36 com dois cartuchos intactos.

O comerciante e o cliente foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde o primeiro foi indiciado por porte ilegal de arma e o segundo vai responder a um inquérito por violação de domicílio.

O comerciante acabou pagando a fiança de R$ 1,2 mil e aguardará, em liberdade, a conclusão do inquérito. Também deram apoio a essa ocorrência os Cabos Cazalli e Garcia, além dos Soldados Ferraz e Caroline.