Arena Campano foi oficialmente inaugurada na última sexta-feira 

Na última sexta-feira, 19 de agosto, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Arena Campano, o novo complexo de quadras de areia para a prática de esportes do centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. O evento também contou a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, de secretários municipais, vereadores, servidores e de empresários da cidade.

A partir de agora, o complexo passa a ter três quadras para quatro modalidades, porque o futebol de areia possibilita o uso de traves móveis. O local é para uso da comunidade e será utilizado para as modalidades de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach tênis. O projeto também incluiu a revitalização do local com o intuito de promover a prática esportiva e o bem-estar social.

Rodrigo Falsetti destacou ser uma honra inaugurar a Arena Campano, pois o local faz parte de sua história. “Eu cresci jogando bola no Campano. O esporte movimenta a sociedade e consegue atrair muitas pessoas”, comentou o chefe do Executivo. “Em nossa gestão, pretendemos levar essas melhorias para todos os centros esportivos de Mogi Guaçu, sendo que muitas delas já foram ou estão sendo feitas. Recentemente, trocamos o piso do Furno e a quadra do Camacho se encontra em reforma. Também conquistamos três arenas esportiva para a cidade”.

Para o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, a Arena Campano é fruto do trabalho que a Administração Municipal vem fazendo por meio da união entre as Secretarias Municipais com o apoio da iniciativa privada. “As nossas equipes trabalham com dedicação e saem a campo para resolver as dificuldades. Os nossos servidores atuam com afinco em todos os lugares e bairros da cidade”, falou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, comentou que o novo espaço coloca Mogi Guaçu no cenário esportivo que o munícipio merece e incentiva o esporte e a recreação de crianças, jovens e adultos. “Quero agradecer e parabenizar todas as Secretarias e especialmente os servidores que se empenharam para a realização desta obra. A gente não tem medido esforços para levar o esporte para todos”, reforçou.

Já o presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, elogiou o trabalho realizado pela Prefeitura e voltou a ressaltar que os vereadores estão empenhados em contribuir com o crescimento da cidade. “Nosso prefeito tem feito uma excelente gestão com o intuito de transformar a vida das pessoas da cidade. E, para isso, pode continuar contando com o apoio e parceria do Legislativo”.

Estiveram presentes no evento os secretários municipais Marcelo Vanzella Sartori (SAAMA), Benito Aiello (SSM), José Antonio Ortiz Bueno (SOM), Paulo Henrique da Silva Gomes (Segurança), Luiz Cláudio Soares de Souza (Turismo), André Sastri (Cultura), Josimar Cerqueira (Tecnologia), Ivan Pinheiro (Governo), Paulo Roberto Alves Pereira (Faculdade Municipal Professor Franco Montoro) e João Pansani (Cegep).

Além do presidente da Câmara, os vereadores Judite de Oliveira, Jéferson Luís, Adriano Batatinha, Luciano da Saúde e Dr. Fernandinho Marcondes também participaram do ato, que também contou com o descerramento da placa de inauguração.

A Arena Campano é um projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), sendo todo o serviço feito com recursos próprios juntamente com a parceira da iniciativa privada e apoio das Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Obras e Mobilidade (SOM).