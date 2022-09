Lazer: área verde do Distrito de Martinho Prado Júnior passa por revitalização

A empresa JRBM Engenharia Ltda foi a vencedora do processo licitatório e está realizando melhorias em uma área verde localizada no Distrito de Martinho Prado Júnior. O contrato prevê serviços de movimentação de terra, execução de calçada para uma pista de caminhada e limpeza do local, que conta com um lago. A área fica localizada no bairro Laranjeiras.

A instalação da calçada já está em execução, assim como as demais melhorias. O investimento é de R$ 329.005.81, sendo R$ 200 mil de emenda do deputado estadual Alex Madureira e o restante de emenda impositiva do vereador Pezão. A meta é levar melhorias para o local e transformá-lo em área de lazer para a população de Martinho Prado.

A área conta ainda com um antigo barracão de secador e o projeto é reformar o espaço para futuramente ceder para a Associação dos Moradores, a fim de que o espaço seja usado pelos moradores. A área ainda contará com quadra de areia e playground numa segunda etapa do projeto.