Aprenda a localizar celular Android de forma simples e efetiva

Seja por motivos de perda ou, infelizmente, por furtos e roubos, localizar dispositivo Android se tornou uma busca bastante realizada nos motores de pesquisa da internet. No entanto, como você, talvez, já saiba, geralmente, as ferramentas e métodos de rastrear celular Android nem sempre funcionam como nós gostaríamos.

No artigo de hoje, mostraremos a maneira mais eficiente de resolver o seu problema e, finalmente, recuperar o seu celular. Mas, para aqueles que pensam quando esta informação seria útil, vamos começar por alguns dos principais motivos que levam alguém a desejar um rastreador Android.

Principais motivos para querer um rastreador de celular Android

A verdade nua e crua é que cada um de nós, seguramente, tem as suas próprias razões para precisar localizar celular Android. No entanto, alguns motivos, de acordo com o levantamento que fizemos, são bastante comuns:

Celular perdido → embora os aparelhos celulares tenham se tornado quase que itens imprescindíveis no nosso dia a dia e carreguem informações importantes acerca de nossas vidas, perdê-los, infelizmente, ainda é uma realidade bastante comum; Celular furtado → O Brasil é o segundo país com maior número de furtos a celulares do mundo, com 25% da população alegando já terem sido vítimas deste golpe, ficando apenas atrás da Índia, com 35%, segundo pesquisa feita pela F-Secure. O número de roubos e furtos não para de crescer; Infidelidade conjugal → outra realidade potencializada pela internet é a infidelidade entre casais, visto a facilidade de se comunicar, sobretudo, de maneira privada com outras pessoas. Mais uma vez, atualmente, o Brasil ocupa lugar de destaque nos sites de traição; Controle parental → outra realidade a que estamos submetidos é a onde crescente de violência, Brasil afora. Assim, controlar com quem nossos filhos se relacionam pela internet, bem como saber os assuntos por eles consumidos se tornou uma nova necessidade para muitos pais;

Agora, vamos falar de alguns métodos e mostrar, de uma vez por todas, como você pode rastrear Android de maneira simples e segura e ter a sua mente em paz.

Os métodos mais comuns para rastreamento Android

Embora haja mais de uma possibilidade para você localizar dispositivo Android, a verdade é que algumas delas sofrem de grandes limitações, enquanto outras não passam de procedimentos fraudulentos. Vamos passar por todas elas até mostrarmos a única forma eficiente de rastrear um celular Android.

Método 1: A forma definitiva de localizar dispositivo Android – os aplicativos espiões

Os aplicativos espiões são software desenvolvidos especificamente para controlar um celular alvo, extremamente comuns para os casos que listamos no início deste artigo. Com tecnologia avançada e estrutura robusta, esses programas são capazes de, literalmente, assegurar o controle total sobre um celular, de maneira remota e totalmente invisível.

Existem muitos deles já lançados pela internet, mas nem todos são tão bons como se anunciam. Entretanto, a fim de poupar o seu tempo, nós testamos as principais opções do mercado e apresentamos, como a solução definitiva, o mSpy.

O que é o mSpy?

O melhor aplicativo espião e de controle parental da atualidade, que reúne uma infinidade de recursos de última geração para garantir que você saiba tudo que se passa no celular monitorado, com rapidez e segurança.

Algumas das principais funções do mSpy que permitem localizar Android remotamente são:

Localização via GPS;

ver conversas no Telegram;

Bloqueio total do celular;

Eliminação de dados, fotos e vídeos;

Habilitação da câmera do aparelho;

Acesso a todas as mensagens e arquivos, como fotos e vídeos do aparelho;

E muito mais. Isso garante, muitas vezes, não apenas que você localize o aparelho, mas possivelmente identifique a pessoa que está com ele, além de rapidamente proteger os seus dados de forma profissional.

O poder da localização via GPS do mSpy permite:

Localizar celular Android em tempo real, em um mapa específico;

Verificar todas as rotas e itinerários em que o celular esteve, no intervalo de tempo que você desejar;

Acessar diversos detalhes, como coordenadas, horários, frequências, durações, endereços e muito mais, com precisão impecável;

Não espere pelo pior e faça um teste grátis mSpy agora mesmo. Garanta a segurança dos seus dados e do seu aparelho celular, com o melhor aplicativo de segurança digital para dispositivos móveis da atualidade.

Utilizando o Encontre meu dispositivo Android (Find my device)

Esta é uma ferramenta de segurança nativa dos celulares que rodam este sistema operacional, o que garante a sua legitimidade e a sua confiabilidade. Entretanto, nem tudo são flores. O problema principal é que esta solução precisa que o celular esteja com a internet habilitada, além do GPS e, claro, bateria.

Mas, ela pode funcionar, se você estiver com sorte. Confira o nosso passo a passo a seguir.

Passo 1: Acesse o site especial do Google;

Passo 2: Entre com os dados da sua conta Google que está sincronizada com o celular a ser localizado;

Passo 3: Selecione o seu dispositivo no menu à esquerda da tela;

Passo 4: Em um mapa do Google, será mostrada a localização do seu aparelho;

Passo 5: Utilize o menu de opções do Google para tomar a melhor medida possível para a situação. As opções são:

Tocar um barulho;

Bloquear o celular;

Apagar todos os dados;

IMPORTANTE: antes de ir atrás do seu dispositivo, uma vez que tenha sido possível localizar celular Android, tome muito cuidado. Certifique-se de que região seja segura, não vá sozinho e, preferencialmente, contacte a polícia para ajudá-lo.

Método 2: Utilizando o Google Maps

Mais um recurso confiável para localizar Android, visto que se trata de algo oferecido pelo Google. No entanto, mais uma vez, ele pode não servir para todas as situações. De qualquer forma, vale a tentativa. O passo a passo está logo abaixo.

Passo 1: Acesse o Google Maps. Agora, se não estiver logado em sua conta Google, faça o login. Caso não tenha a conta registrada no dispositivo, basta realizar o cadastro. Lembre-se de que a conta deve ser a mesma sincronizada no seu aparelho celular;

Passo 2: Clique no botão de menu, com três traços horizontais em paralelo (um em cima do outro) no canto da tela. Algumas opções serão mostradas;

Passo 3: Escolha a opção Sua Linha do Tempo. Ao fazer isso, você poderá inserir datas limites para a busca e saber, exatamente, onde anda o seu aparelho neste intervalo determinado;

Passo 4: Utilize a informação do mapa para saber o itinerário do seu celular e, assim, poder localizá-lo. Mais uma vez, tome as mesmas precauções citadas no item anterior;

Passo 5: Caso não seja possível rastrear Android no intervalo que você definiu, experimente outro;

Método 3: Rastrear celular Android pelo número

Embora este método tenha um grande apelo e seja extremamente buscado e tentado pela internet, lamentamos informar que ele não existe. É simplesmente impossível localizar celular Android apenas com o número associado ao SIM dele.

No entanto, como você sabe, há muitos sites que oferecem essa façanha. Trata-se de golpe com dois objetivos principais:

Gerar tráfego para extensões , programas e páginas, de maneira a redirecionar o usuário a elas ou, ainda, forçá-los a baixar tais programas antes de obterem o “resultado” da busca. Evidentemente, esse resultado é falso e nunca é entregue.

, programas e páginas, de maneira a redirecionar o usuário a elas ou, ainda, forçá-los a baixar tais programas antes de obterem o “resultado” da busca. Evidentemente, esse resultado é falso e nunca é entregue. Roubo de dados pessoais, como fotos, nome de usuários de diversas contas e, claro, as respectivas senhas. O problema disso é que atualmente nós carregamos todas as nossas senhas mais sigilosas no celular, a incluir as bancárias, o que pode trazer grandes prejuízos para a vítima.

Mas, se nenhum desses métodos efetivamente funciona em todos os casos, há uma maneira definitiva de localizar Android? A resposta é sim.