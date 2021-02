Aposentado morre atropelado na Avenida Suécia

Mais uma tragédia no trânsito de Mogi Guaçu foi registrado no final da noite deste sábado (20), desta vez um atropelamento.

Segundo relato dos PMs Cabo Mangolin e Vieira, o aposentado Gilberto Bergamasco, morador do bairro Zaniboni II voltava de um culto, quando ao atravessar a pé a Avenida Suécia, próximo a rotatória com a Avenida Emília Marchi Martini foi atingido pelo Hyundai que seguia sentido Jardim Novo II.

Com o forte impacto, Gilberto foi arremessado ao para-brisa do veículo e logo após ao solo. Populares acionaram o SAMU que rapidamente chegou ao local com um médico e começou os procedimentos de ressuscitação, já que o aposentado se encontrava em parada cardiorrespiratória.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu, o motorista do veículo que atropelou nada sofreu, ele disse que foi tudo repentino e que não conseguiu evitar o acidente.

O local do acidente recebeu trabalhos de perícia da Polícia Científica e a ocorrência registrada na Central de Polícia Judiciária, o caso fica por conta da Polícia Civil, a qual vai apurar as responsabilidades.

Fotos Exclusivas: John Everte