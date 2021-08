Após ser flagrado por câmeras agredindo a ex-mulher, homem acaba preso pela PM

Os PMs Cabo Godoy e Soldado Helton em serviço pela cidade de Mogi Guaçu nesta terça (17) sabia da informação de que Thiago Cezar Ferreira (Vulgo Vermelho) o qual ficou conhecido nacionalmente após ser exposto pela Rede Record, Programa Balanço Geral, agredindo a ex-mulher na semana passada tinha em seu desfavor um mandado de prisão, na ocasião do crime, câmeras de segurança flagraram a ação, Thiago a jogou pelo chão e desferiu chutes contra a mesma, a violência teve como motivo o fato da mulher ter ganho na Justiça a obrigação dele ter que pagar pensão para o filho deles.

Os PMs citados sabiam que Thiago mora na Rua Poços de Caldas no Jardim Brasília, zona sul, e ao passarem pelo local duas vezes, no início da tarde desta terça avistaram Thiago e o abordaram. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, foi lhe informado sobre o mandado de prisão contra ele que acabou detido.

Thiago foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde o Delegado de Plantão tomou ciência do fato e determinou a prisão do mesmo, que deverá ser encaminhado para a Unidade de Detenção e Triagem da cidade de Itapira e após ficará a disposição da Justiça em algum presídio paulista.