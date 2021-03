Após ser agredida pelo amásio, mulher pede socorro para enfermeira

Na manhã da última quinta (11), os GCMs Ralph e Gisele foram acionados á comparecer no PPA (Posto de Pronto Atendimento) no Jardim Novo II, onde uma mulher de 44 anos teria sido vítima de agressões cometidas pelo amásio.

A mulher contou aos GCMs que durante a madrugada foi agredida com um soco na boca e teve sua cabeça arremessada contra a parede, além de outras violência. O amásio dela, R.V.B.A. de 43 anos ainda tomou posse do celular dela para que a polícia não fosse avisada do crime. No entanto, a vítima apresentava fortes dores pela manhã, o agressor levou ela até o PPA em busca de atendimento, ela conseguiu pedir socorro para uma enfermeira que acionou a GCM pelo 153.

Após laudo médico que comprovou as agressões, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde a Delegada Dr. Gisele Barbosa Castello autuou o agressor pelo crime de Lesão Corporal e Violência Doméstica, ficando ele preso á disposição da Justiça.