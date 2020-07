Após roubo no Itaqui, bandidos são interceptados em Mogi Mirim e PM acaba baleado

Um PM de Mogi Mirim foi baleado durante uma perseguição a criminosos que praticaram um roubo a uma propriedade rural na região do bairro Itaqui, em Mogi Guaçu, na noite desta terça-feira (21).

Segundo apurado. os PMs estavam em patrulhamento pelo bairro Parque da Imprensa, em Mogi Mirim, quando avistaram um veículo VW Voyage, em que os ocupantes esboçaram atitude suspeita.

Em consulta ao Detran, não havia queixa de qualquer crime, mas o fato é que as vítimas ainda não haviam acionado a polícia depois que o carro foi levado.

O condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, circulando inclusive na contramão pela Avenida Brasil e tomando rumo sentido ao bairro Linda Chaib, zona Leste de Mogi Mirim.

Os PMs solicitaram apoio e, durante a perseguição, notaram que os suspeitos facilitaram o emparelhamento com o carro da polícia. Foi aí que um dos criminosos que estava no banco traseiro colocou a arma para fora e efetuou vários disparos em direção da viatura.

Um dos disparos atingiu o policial Guimarães, que conduzia a viatura.

Ferido no braço, o PM foi levado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da zona Leste e, posteriormente, transferido para a Santa Casa para ficar em observação. Ele passa bem. Segundo as informações, o policial foi atingido por uma arma calibre 9mm.

Os criminosos abandonaram o veículo na Rua José Vaz de Camargo, no Linda Chaib. No interior do carro foram encontradas três armas, duas de canos longo e um revólver calibre 32. Munições de calibre 38 e 9mm também foram apreendidas.

O ROUBO

O assalto no bairro Itaqui aconteceu quando pai e filho chegavam em casa, uma propriedade rural. As vítimas contaram que cinco homens surgiram do nada, todos armados, e disseram que estavam fugindo da polícia e precisaram de um carro.

Os criminosos entraram com os moradores no local, onde mais uma pessoa da família foi rendida. Eles exigiam dinheiro e fugiram levando alianças, celular, entre outros, além do veículo.

Informação colhida junto ao site www.mogimirim.portalcidade.com.br