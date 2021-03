Após queda de motocicleta, homem apresenta múltiplas escoriações pelo corpo

No meio da tarde desta quinta (25), mais um aconteceu de trânsito foi registrado, desta vez na Avenida Georgina Theodoro de Oliveira, no Residencial Ypê Amarelo, zona norte de Mogi Guaçu.

Com informações desencontradas, um homem de 47 anos acabou caindo de uma Honda Bis ao passar sobre uma lombada em velocidade incompatível com a via. Ele apresentou muitas escoriações pelo corpo e sangramento ativo na face.

O SAMU foi acionado e após prestar os primeiros atendimentos ao acidentado, o encaminhou para cuidados médicos no Upa do Santa Marta.

Fotos Exclusivas: John Everte