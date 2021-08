Após perder controle, mulher capota carro na 9 de Abril

Por volta das 20h30 deste domingo (22), a condutora de um VW Gol se envolveu em um acidente na Avenida 9 de Abril, o carro ficou capotado no meio da via.

Foi apurado que a condutora com cerca de 60 anos de idade seguia com o Gol sentido Centro, quando por motivos a serem apurados perdeu o controle do veículo, subiu as guias do canteiro central e capotou na via sentido bairro, próximo ao antigo Posto Zé Boinha.

Apesar da gravidade, a condutora que estava sozinha no veículo não se feriu, mesmo assim, socorristas do SAMU estiveram no local e prestaram socorro, por precauções.

A Polícia Militar esteve no local e cuidou do trânsito até a retirada do veículo.

Fotos: John Everte