Após melhorias, Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos é opção para motorista

A Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos recebeu melhorias e está novinha em folha para os motoristas que trafegam pelo local. Além dos serviços de recapeamento, a via ganhou dois novos bolsões de acesso de desaceleração para os condomínios Santa Mônica.

Com a conclusão dos serviços, equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) fez a sinalização horizontal e vertical no local. Totalmente recuperada, a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos firma-se como uma importante via de acesso aos bairros da Zona Sul e também para a Avenida Mogi Mirim.

Os investimentos são de recursos próprios do município. Recentemente, a via foi recapeada e recebeu nova infraestrutura, além de guias e sarjetas.