Após drenagem, rua no distrito industrial João Batista Caruso ganha asfalto novo

A Rua Leopoldo Campos Pedrini, no distrito industrial João Batista Caruso, começou a receber melhorias de infraestrutura e terá asfalto novo ainda nesta semana. A melhoria é uma reivindicação antiga dos trabalhadores e empresários do local. A obra está sendo supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Os serviços de infraestrutura estão previstos numa licitação já realizada pela Prefeitura. A implantação do asfalto novo precisou esperar a conclusão dos serviços de drenagem na via, que foram feitos no mês passado pela SOM. A nova infraestrutura na via prevê investimento de R$ 1.115.701,52, sendo R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e o restante contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.

“Não só o distrito industrial João Batista Caruso como os demais estão há anos sem receber melhorias e nós temos colocado como meta esse cuidado com a infraestrutura dos distritos, porque é essencial para fortalecer a condição produtiva da cidade. Mais um grande passo dado com apoio do deputado Barros Munhoz, grande parceiro nosso”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A instalação de galerias para drenagem de água pluvial na Rua Leopoldo Campos Pedrini foi necessária para evitar o acúmulo de água da chuva. O local apresentava há anos problemas nesse trecho. Após essa etapa, a via ficou apta para receber asfalto novo.

“Esse é um trecho que há tempos sofria com poças em períodos de chuva, então, não iria adiantar fazer o asfalto sem a melhoria. Agora, com o asfalto a via terá melhor condição de fluxo de veículos”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.