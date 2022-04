Após disparar arma de fogo dentro de bar, homem acaba preso pela PM

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar de Mogi Guaçu na madrugada deste domingo (17) por disparo de arma de fogo em um bar no Parque Cidade Nova. Mesmo com a fiança arbitrada pelo delegado de plantão de R$ 2.400, o indiciado não efetuou o pagamento e permaneceu detido.

O caso ocorreu na avenida Júlio Xavier da Silva. Os PMs Charles, Robson e Pozzer faziam patrulhamento próximo quando se depararam com um disparo de arma de fogo em um bar.

No local um homem de 46 anos estava com posse de uma pistola. Ele ainda tentou guardar a arma no porta luvas do carro, mas foi abordado e preso.

O acusado foi autuado em flagrante e colocado a disposição da Justiça. Com ele havia uma pistola 9 milímetros e nove munições intactas.