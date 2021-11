Após denúncia, PMs apreendem arma de fogo

Os PMs Garcia e Celegati foram apurar uma denúncia anônima via 190 no início da noite desta segunda (22) de que em uma casa do Jardim Suécia II, um morador estaria manipulando uma arma de fogo.

Com o endereço em mãos, os PMs foram até o imóvel e, ao chegarem, encontraram o suspeito que liberou a entrada deles no interior da casa. No local, após uma rápida varredura, os PMs localizaram uma garrucha, aparentemente calibre 32, que foi imediatamente apreendida.

A arma foi apreendida na Central de Polícia Judiciária e o infrator da lei liberado para responder em liberdade.