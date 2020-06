Após denúncia, PM Ambiental encontra e multa homem que abandonou cão

A Polícia Militar Ambiental de Mogi Guaçu esteve em Mogi Mirim para atender a uma ocorrência de maus tratos contra animais.

Eles foram acionados por internautas que, na manhã de quarta-feira (17), flagraram um motorista de um carro, semelhante a um Chevrolet Celta, abandonado um cão em uma rua das Chácaras São Marcelo.

Ainda de acordo com os relatos, o dono do animal parou o carro na rua Natal do Nascimento Vargas, onde deixou o cão no local. Por meio de câmeras de segurança, os internautas levantaram as placas do carro que foram repassadas aos PMs.

Os cabos Jacomussi e Nilton, da Polícia Ambiental, foram até o local e tiveram sucesso em localizar o carro e o dono do cão. O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado por maus tratos mediante o abandono de animal. Ele também terá que pagar uma multa de R$ 3 mil.

Uma moradora das Chácaras São Marcelo acabou adotando o filhote, que não tem raça definida. O cão foi alimentado e passa bem. Ainda esta semana deverá receber vacinas e passar por um exame clínico. Já o caso agora será apurado pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, para onde o caso foi levado.