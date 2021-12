Após colisão traseira, motorista morre atropelado ao tentar atravessar rodovia

Por volta das 19h30 desta quinta-feira (16) um acidente fatal foi registrada na Rodovia SP 340, sentido Mogi/Campinas, no KM 164. O motorista Guilherme Gonçalves Lourenço de 58 anos morreu atropelado minutos depois de ter colidido contra um caminhão, na alça de acesso a Mogi Mirim (entrada pelo bairro Jardim Murayama).

A vítima fatal conduzia um HB20, de cor branca, placa de Campinas, teria batido na traseira do caminhão carregado de cebola com placas de Divinolândia/MG. Com a ajuda do motorista e seu ocupante, a vítima fatal ainda chegou a tirar o carro da rodovia até o acostamento.

Logo após, Guilherme tentou atravessar a pista e foi atropelado por um carro, HB20 S, cor prata, também com placa de Campinas, que estava acessando o retorno a Mogi Mirim.

Guilherme teve morte instantânea e a condutora de 47 anos do HB20 que atropelou não teve ferimentos, mas em estado de choque precisou ser atendida pela ambulância da RENOVIAS.

A equipe da RENOVIAS prestou todo o atendimento aos envolvidos no acidente.

Polícia Rodoviária no local aguardando a Perícia neste momento. (20h43).

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim