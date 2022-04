Após colisão com ônibus, motociclista morre na Avenida Nove de Abril

Uma mulher identificada como sendo Daniela Zibordi de 36 anos perdeu a vida em um grave acidente registrado no final da noite deste domingo (03) no cruzamento da Avenida Nove de Abril com a Rua Mato Grosso, região do Jardim Centenário.

Uma equipe do SAMU ainda foi acionada no momento do acidente, mas quando chegou a vítima já estava sem vida.

Informações dão conta de que a vítima trafegava pela Rua Mato Grosso com sua Yamaha Fan e ao cruzar a Avenida Nove de Abril colidiu na lateral do circular da Viação Fênix, ela acabou caindo ao solo e atingindo um veículo que estava estacionado na Rua Mato Grosso aguardando o semáforo.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local e junto com a Polícia Civil vai apurar as causas e responsabilidades do acidente fatídico. A GCM elaborou o boletim de ocorrência.

Fotos Exclusivas: John Everte