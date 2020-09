Após colidir contra traseira de carreta, jovem de 29 anos morre na UTI

Um grave acidente foi registrado pelos Polícias Militares Cabo Evaristo e Soldado Jéssica na tarde desta quinta-feira (17) na Rodovia SP 340, na cidade de Estiva Gerbi.

Segundo apurado, Maycon Paulo Signhoretti, 29 anos, morador em Estiva Gerbi/SP seguia pela referida rodovia conduzindo uma Honda Twister, quando no KM 178, sentido Campinas colidiu contra a traseira de um carreta. Com o forte impacto, ele foi arremessado violentamente ao solo e apresentou graves ferimentos pelo corpo.

Testemunhas acionaram o SAMU e a Ambulância da RENOVIAS que rapidamente chegaram ao local e após prestarem os primeiros socorros, conduziram Maycon para a Santa Casa de Mogi Guaçu, onde o mesmo recebeu cuidados médicos e ficou internado na UTI, quando não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito nesta sexta (18).

O local do acidente passou por perícia pela Polícia Científica e as causas do acidente serão apuradas. Ocorrência registrada na Central de Polícia de Mogi Guaçu.