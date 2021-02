Após capotar carro e cair dentro de rio, motorista dorme por 5 horas até pedir socorro

O motorista de um Classic dormiu durante cinco horas em seu veículo capotado na SP-340. O acidente ocorreu por volte das 4h deste sábado. O motorista acordou depois das 9h30 e conseguiu pedir ajuda.

O motorista de 42 anos relatou aos policiais rodoviário Ruzon e Elton que estava em um bar em Mogi Mirim até as 4 horas deste sábado, quando decidiu voltar para casa em Mogi Guaçu.

Ao chegar no km 166 da SP-340, ele teria dormido e perdido o controle da direção do veículo, invadindo o canteiro central. O carro caiu no Rio Mogi Mirim, permanecendo debaixo da ponte capotado, parcialmente encoberto de carro.

Ele disse aos policiais que dormiu por cinco horas e acordou com o carro inundado. O motorista conseguiu sair do carro e subiu o barraco da cabeceira da ponte para acessar a rodovia.

Ele pediu ajuda e foi socorrido para um hospital em Mogi Guaçu. Ele se recusou a realizar teste do etilometro. Fonte: Portal Cidade de Mogi Guaçu