Após anos de descaso, Prefeito Rodrigo Falsetti reativa o Raixo-X do PPA em 45 dias dias de mandato

O Prefeito Rodrigo Falsetti usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para anunciar que o Posto de Pronto Atendimento (PPA) do Jardim Novo II volta a contar com um aparelho de Raio-X após anos de espera.

Veja na íntegra o recado do prefeito:

“É com grande alegria que compartilho com vocês uma excelente notícia. A unidade de Pronto-Atendimento do Jardim Novo, o PPA, voltou a contar hoje, depois de anos de espera e de falta de atitude, com serviços de Raio-X. Uma conquista extremamente benéfica para o sistema público de saúde que passa a ter, a partir de agora, suporte para esse tipo de exames em duas diferentes localidades. No PPA e no Hospital Municipal. Com trabalho sério e boa vontade, resolvemos em 45 dias um problema que se arrasta há dezenas de meses – e que seguramente atrasou, neste período, o diagnóstico de milhares de homens e mulheres guaçuanos! “