Após acidente, socorristas encontram aposentado sem vida na Rodovia SP 340

O aposentado guaçuano Luiz Tenório Cavalcante Lima de 82 anos faleceu no final da tarde desta quinta (10) no KM 189 da Rodovia SP 340, região das Chácaras Alvorada.

Segundo apurado, ele conduzia um GM Corsa sentido Mogi Guaçu, quando atravessou o canteiro central e bateu contra uma barranco, o carro por pouco não capotou.

Testemunhas acionaram o SAMU e a ambulância da RENOVIAS, mas quando chegaram com uma equipe médica, Luiz Tenório já estava sem vida, a possibilidade é que ele passou mal, teve um possível infarto, o que teria causado o acidente. O Dr. Caíque do SAMU com apoio dos socorristas Rafael e Silvia atestaram o óbito no local.

Diante do fato, o corpo da vítima foi removido para o IML e após liberado para familiares. A equipe de apoio da RENOVIAS deu todo o suporte necessário.

Fotos Exclusivas: John Everte