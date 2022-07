APAE realiza sua tradicional Festa Julina neste final de semana

A tradicional Festa Julina da Apae Mogi Guaçu volta a alegrar a cidade nos dias 8, 9 e 10 de julho, na sede da entidade à Avenida Padre Jaime, 1082, no Jardim Planalto Verde. Desde 2005 a APAE realiza a festa neste formato de três dias de muita alegria, com variadas danças, comidas e bebidas típicas, show de prêmios, pesca e outras brincadeiras.

Sexta-feira e sábado, os usuários adultos vão apresentar catira e quadrilha tradicional. Domingo, último dia da festa, vai ser a vez das crianças encantarem o público com danças de fita, roda e quadrilha.

Quatro assistidos pela APAE vão ser premiados com o título de Caipira do Ano, sendo um do Bem Viver, com mais de 30 anos; um do grupo de jovens; outro da escolarização inicial e mais um na faixa até cinco anos. Os vencedores serão os que venderem o maior número de rifas do concurso e a premiação será uma faixa decorada e alguns brindes.

No cardápio da festa constam cachorro quente, frango assado, lanche de pernil, quentão, vinho e chocolate quentes, doces típicos, além de bebidas geladas, várias barracas de jogos e muitas surpresas.

Os ingressos individuais custam R$ 3,00 e a festa começa às 19 horas, nos três dias. A renda obtida com a Festa Julina será revertida para complementar os recursos da folha de pagamento custeada com recursos próprios.