Ao verem GCMs, traficantes jogam drogas em cima de telhado do vizinho

Os GCMs Garcia e Bueno realizavam patrulhamento pela região do Jardim Ypê Pinheiro nesta terça (08), quando ao acessarem a Rua das Primaveras avistaram os dois meliantes saindo de uma residência. Os dois ao verem a viatura saíram correndo para dentro do imóvel, mas os GCMs viram o momento em que um deles jogou uma sacola em cima do telhado da casa vizinha.

Após ambos serem detidos, os GCMs resgataram a sacola, onde foi localizado 50 pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, os dois meliantes foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde o Delegado de Plantão determinou a autuação por Tráfico de Drogas, os dois ficaram presos e estão á disposição da Justiça.