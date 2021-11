Ao resistir a abordagem da GCM, homem comete crime de injúria racial e outros crimes

Na tarde desta segunda-feira (1º) um desocupado de 20 anos foi preso após agressão à GCM (Guarda Civil Municipal), com um pedaço de madeira com espinhos e uma barra de ferro, além da ofensa à raça e cor do policial.

Os GCMs Calisto e Souza estavam em patrulhamento pela rua Antônio de Oliveira no Jardim Santa Felicidade, um local já conhecido pelos policiais por causa da venda ilícita de entorpecentes.

Foi visualizaram o rapaz, já conhecido nos meios policiais e ao realizar a abordagem, houve a resistência na busca pessoal.

O abordado correu para o quintal da sua residência e começou a xingar o GCM Souza, usando palavras pejorativas como: “macaco”, “neguinho” e outras. Ele usava o pedaço de madeira e a barra de ferro para tentar resistir à prisão.

Outros GCMs estiveram no local para apoiar a ação e conseguiram detê-lo. Na CPJ (Central de Polícia Judiciária), a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante pelos quatro crimes: injúria racial, lesão corporal, desacato e resistência.

A ocorrência contou com o apoio dos guardas municipais: Supervisor Insp Brito, Ferreira, Anselmo e Silva, Subinspetor Coutinho, Acácio, além da equipe do Canil: Thiago e Couto.

Fotos: Claudio Felício/Portal Cidade de Mogi Guaçu