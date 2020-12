Ao lado de Deputado, Rodrigo Falsetti anuncia emendas de R$ 200 mil para entidades guaçuanas

O Prefeito eleito Rodrigo Falsetti recebeu o Presidente do Partido Cidadania, o Deputado Federal Arnaldo Jardim na tarde desta sexta (04) ao lado do Vice Prefeito eleito Marcos Tuckumantel em um hotel na zona oeste da cidade, o motivo da reunião foi o anúncio de emendas parlamentares destinas para Mogi Guaçu que vão beneficiar a APAE e a Entidade Jesus Chama-Te para a Luz, serão destinados R$ 100 para cada uma.

Além da presença dos secretários escolhidos por Rodrigo Falsetti que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021, foi notável a presença de oitos dos 11 vereadores que foram eleitos e reeleitos, Guilherme da Farmácia (Cidadania), Luciano da Saúde (PL), Carlos Kapa (Cidadania), Judite (PTB), Jéferson Luís (PSDB), Pezão (Podemos), Lili Chiarelli (Republicanos) e Natalino Silva (PSDB).

Rodrigo Falsetti destacou que o Executivo vai trabalhar lado a lado em parceria com a Câmara Municipal em busca de solução e recursos para Mogi Guaçu. O Deputado Arnaldo Jardim disse que vai ser um porta voz de Rodrigo Falsetti no Governo do Estado e no Governo Federal, abrindo portas para Secretários e Ministros.