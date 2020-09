Anúncio de entrega da UPA Santa Marta um mês antes das eleições é chamar o eleitor de “IDIOTA”, diz vereador

O Vereador Jéferson Luís usou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta segunda-feira (14) para mostrar a sua indignação referente as medidas não tomadas e as tomadas pela Administração Walter Caveanha no caso do UPA Santa Marta, desativado á quase 7 anos, quando o mesmo teve o telhado arrancada em um vendaval no ano de 2014.

Para o Vereador, as tentativas de reativar o UPA foram sempre promessas eleitoreiras e mais uma vez surge a promessa da reinauguração um mês antes da eleição. Para Jéferson, o Prefeito tem o objetivo apenas de prejudicar a próxima Administração, pois o custo da manutenção do UPA não tem orçamento programado para o próximo ano.

Em sua fala, Jéferson também cobrou da atual Administração o andamento dos projetos que foram promessas de campanha na última eleição em 2016. Entre elas, o Distrito Industrial de Martinho Prado, O CEASA e o Porto Seco, grandes promessa que ajudaram na reeleição do Prefeito Walter Caveanha e de seu vice Daniel Rossi.

Confira na íntegra o vídeo abaixo com as fala do Vereador Jéferson Luís sobre os assuntos mencionados acima: