Andarilho é vítima fatal de atropelamento na Rodovia SP 340; motorista causador fugiu

Um atropelamento o logo no início da manhã desta sexta-feira (15), ceifou a vida de um homem, ainda não identificado, na altura do Km 164 da rodovia SP-340, próximo à churrascaria “Gauchão do Tchê”, sentido Sul (Mogi/Campinas).

Segundo testemunhas, ainda não havia amanhecido quando o homem caminhava pela lateral da pista. De repente, o andarilho foi atropelado por um veículo de cor escura, sendo arremessado para o acostamento.

Ele teve morte instantânea. Após o atropelamento, o carro fugiu sem prestar socorro à vítima e entrou na alça de acesso ao bairro Murayama II, na Zona Norte da cidade, próximo ao local do acidente. Pessoas próximas ao local disseram que o carro era de cor preta, provavelmente da marca Honda.

Uma unidade de resgate da Renovias chegou a ser acionada, mas não havia mais nada a ser feito. Devido ao atropelamento, o tráfego ficou lento naquele trecho da rodovia e por causa disso, um outro acidente foi registrado 150 metros adiante.

Uma Honda Titan 150 preta bateu na traseira de um caminhão tanque, com placas de Pirassununga, no sentido Norte (Mogi Mirim/Aguaí). O motociclista foi socorrido pela unidade e resgate da Renovias com suspeita de fratura na tíbia de uma das pernas. Ele foi levado à Santa Casa da cidade.

Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica estão no local para tentar identificar o andarilho. O corpo dele deve ser removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu dentro de instantes. Também homens da PMR (Polícia Militar Rodoviária) também estão dando cobertura aos trabalhos dos peritos e controlando o tráfego da rodovia.

Fotos: Cláudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim