Andarilho causa incêndio criminoso e atinge o IML de Mogi Guaçu

Fogo começou por volta das 13h00 desta segunda (06) e atingiu o setor de necropsia do instituto; exames serão transferidas para CampinasUm incêndio criminoso na tarde desta segunda-feira, causou enormes estrados no IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu, localizado no Jardim Novo I, Zona Leste da cidade.

Segundo o que foi apurado até o momento, por volta das 13h00, um sem-teto que dormia ao lado do IML teria ateado fogo em um colchão.As labaredas acabaram atingindo uma sala do instituto onde são realizados os exames necroscópicos.

Já aparte onde os corpos ficam guardados em gavetas refrigeradas não chegou a ser atingido pelas chamas, graças à ação rápida do Corpo de Bombeiros que foi acionado por populares.Apesar de o fogo ter sido controlado rapidamente, mesmo assim, causou um prejuízo considerável ao órgão público. Ainda não se sabe quando a reforma do local será providenciada, uma vez que a Prefeitura, dona do imóvel, só remota o expediente na quarta-feira (8).

Enquanto o IML guaçuano estiver em obras, as necropsias deverão ser feitas no IML dos Amarais, em Campinas.

O andarilho que causou o incêndio fugiu do local, mas já foi identificado pela Polícia Civil. Ele deverá responder por dano ao patrimônio público e incêndio criminoso.