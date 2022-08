Alunos de rede municipal são finalistas do Prêmio MPT na Escola 2022 

Mogi Guaçu será representada na final da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2022. Os estudantes Thalison Matheus Lemes, Carlos Eduardo Fernandes dos Santos e Eric Vicentte de Oliveira são finalistas da pela categoria música com o trabalho Estudar para poder ter um trabalho tranquilo. Eles estão matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Coronel Joaquim Leite de Souza.

O prêmio é uma iniciativa do Projeto Resgate à Infância Eixo Educação, que integra a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Coordinfância) do Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo do prêmio é promover debates nas escolas de ensino fundamental, entre alunos, professores, pais e responsáveis, sobre temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente.

A premiação é dividida nas categorias conto, desenho, música e poesia. Os alunos concorreram nas quatro categorias, sendo eles, divididos em dois grupos: o primeiro, para alunos de 4º e 5º anos com a temática do trabalho infantil e o segundo, para 6º e 7º anos com a temática da aprendizagem profissional. Os vencedores da etapa nacional serão divulgados até o dia 12 de outubro.

Participaram da competição, estudantes de escolas públicas de 25 municípios do interior paulista por meio da apresentação de trabalhos culturais com enfoque no combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional. Para isso, o MPT forneceu capacitação e material didático aos educadores incentivando um concurso cultural que tem como tema o trabalho infantil e a aprendizagem profissional ao final do projeto.