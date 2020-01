A cada dia que passa mais e mais pessoas estão se preocupando e se conscientizando dos cuidados que devem ser tomados para evitar a poluição e a destruição do meio ambiente. Essas pessoas estão tentando viver de forma mais sustentável, assumindo a responsabilidade sobre as suas ações e as consequências dessas ações para o mundo em que vivem.

Sabemos que os níveis de poluição estão altíssimos e que se não fizermos mudanças agora, poderemos não ter mais um planeta sustentável para chamar de casa. Não é difícil começar a viver uma vida mais sustentável e algumas mudanças de hábitos já podem trazer benefícios para todos. Abaixo listamos algumas ideias para ter uma vida mais sustentável:

1. Não comprar garrafa plástica de água e levar a sua própria garrafa

Esta é com certeza a forma mais rápida e mais acessível de viver uma vida mais ecológica. Você apenas precisa comprar uma garrafa, e carregá-la sempre com você, enchendo de água sempre que esvaziá-la, dessa maneira você economiza e evita fazer lixo. Isso é ainda mais importante durante eventos importantes, tal como o Carnaval, pense nisso quando for curtir os bloquinhos espalhados por todo o Brasil, agora em fevereiro.

2. Alugar roupas ao invés de comprar roupas novas

O aluguel de roupas não é novidade para o povo brasileiro que está acostumado em alugar roupas de festas para as mais variadas comemorações, mas o que antes era apenas restrito ao mundo das festas, agora pode ser encontrado para o dia a dia, já é possível alugar roupas cotidianas por preços acessíveis, evitando a necessidade de comprar roupas novas e dar dinheiro para o fast fashion, uma das indústrias que mais poluí o mundo.

3. Se tornar vegano (pode se tornar primeiro vegetariano, sem problemas)

O Brasil já está inserido dentro da realidade vegana, hoje já são milhões de brasileiros que se declaram vegetarianos e dessa parcela uma boa quantidade está se tornando também vegana. Há também vários produtos disponíveis para os veganos. Uma ideia errada sobre o veganismo é que ele pode ser caro e difícil, quando na verdade, uma boa feira com frutas, legumes, folhas e verduras e uma boa loja de alimentação saudável a granel com grãos, farinhas, sementes e castanhas resolvem tudo. Há também muita informação online sobre como se tornar vegano e receitas. A produção dos alimentos à base de animais é altamente poluente, e deixar de comer alimentos de origem animal por pelo menos um dia, já ajuda. Pense nisso!

4. Investir em produtos locais

A China tem uma larga produção de praticamente tudo o que se pode imaginar, e é tentador comprar produtos de lá, por exemplo, mas investir na indústria brasileira e comprar na sua região é mais sustentável, já que emite menos CO2, com o transporte principalmente. Dessa maneira, tente sempre comprar regionalmente e evitar delivery. Antes de comprar há seis perguntas que você pode fazer, veja elas aqui.

5. Se transportar e viajar de forma sustentável

Andar de avião é extremamente poluente, então, todos os jet setters ao redor do mundo são pessoas que estão poluindo mais o meio ambiente, para evitar isso é preciso viajar menos de avião e optar mais pelos trens e até mesmo ônibus. Além disso, no dia a dia é melhor andar, pedalar e em último caso pegar o carro, mas sempre com mais pessoas, e se possível com os cinco passageiros.