Alexandre Pires canta grandes sucessos em ‘Baile do Nêgo Véio 2’, dia 20

Alexandre Pires se apresenta no próximo dia 20, na Red Eventos, em Jaguariúna, com a turnê “Baile do Nêgo Véio 2”, e promete mexer com a emoção do público em três horas de show, onde passeia por grandes hits dos anos 90.

A turnê segue a linha de seu álbum gravado pela Som Livre, e está percorrendo todo o país, resgatando não só os grandes sucessos do Só Pra Contrariar, mas também outros do samba, axé, pagode e sertanejo. A direção é assinada pelo próprio Alexandre, com produção musical de Pedro Ferreira.

O “Baile do Nêgo Véio 2”, que carrega em seu nome a forma como Alexandre Pires é carinhosamente chamado, traz também alguns pot‐pourris.

Sucessos como “Cilada”, do Molejo, “Rindo à Toa”, do Fala Mansa, “Temporal”, do Art Popular, “Essa Tal Liberdade”, do SPC, “Uma Brasileira”, do Paralamas do Sucesso, fazem parte do repertório.

O axé é representado por “Araketu É Bom Demais”, “Liberar Geral”, “Milla” e “Eva”, entre outros.

Alexandre também relembra o funk pop de Claudinho & Buchecha com “Quero te Encontrar” e “Só Love”.

Ainda marcam presença os clássicos populares “Morango do Nordeste”, “Agamamou” e “Bom-bocado”, essas duas últimas famosas pelo Art Popular.

O pagode é representado pelos hits “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, “Telegrama” e “Beijo Geladinho”. No repertório sertanejo, Alexandre escolheu “Adoro Amar Você”, “Você Vai Ver”, “Não Aprendi a Dizer Adeus” e “Evidências”.

“Estávamos trabalhando uma turnê internacional e muitas pessoas aqui no Brasil pediam nosso show, então resolvemos fazer um baile com os grandes hits 90, que foi uma época recheada de sucessos.

Todas as músicas foram escolhidas com muito carinho e dedicação, pois foram músicas muito marcantes na época e que empolgam o público até hoje.

É uma responsabilidade imensa reproduzi‐las”, conta Alexandre, com o show que resgata os melhores momentos com os maiores hits da década de 90.

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 22h00 e ingressos a partir de R$ 50,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (16/07 – Fábio Jr.; 26/08 – Zé Ramalho; 03/09 – Jorge Aragão e Diogo Nogueira; 21/10 – Marisa Monte; 19/11 – Chitãozinho & Xororó 50 Anos; 09/12 – Zezé di Camargo & Luciano)

